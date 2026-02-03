Roma, tra Gasperini e Massara nervi tesi per il mercato: spiegati gli sfoghi dell'allenatore

C'è qualcosa che non va tra Gian Piero Gasperini e la Roma. O meglio, il tecnico di Grugliasco è parso scontento a giudicare dalle dichiarazioni di ieri dopo il ko di misura contro l'Udinese. "Se non arriveremo in Champions si cambierà allenatore", le parole del tecnico giallorosso che hanno colpito la tifoseria capitolina. O ancora: "Mettetevi d’accordo: volete una Roma under 23 o la Champions? Altrimenti restiamo tutti scontenti".

Insomma, la domanda di Gasp sembrava indirizzata alla società - secondo quanto riportato da Gazzetta.it -, nel tentativo di ottenere maggiore chiarezza sugli obiettivi della Roma. Questo al netto di un mercato di gennaio da quasi 70 milioni di euro. Eppure "non pensavo di avere così tante difficoltà ad inserire giocatori in ruoli chiavi che cercavamo dall'estate", l'altra frecciatina che ha lanciato il 68enne riguardo le tempistiche eccessive della dirigenza giallorossa.

Questo non fa che riflettere il rapporto tra Gasperini e il diesse Massara, visto che i due - secondo il portale della rosea - hanno avuto più di un contrasto in questi mesi. Nonostante le pretese consuete dell'allenatore della Roma note già dai tempi di Bergamo. Intanto la proprietà Friedkin è dovuta intervenire in tal proposito a gennaio. A inizio mese un retroscena, ossia un confronto acceso tra i due protagonisti giallorossi per i mancati arrivi di Zirkzee e Raspadori prima dell'arrivo dei vari Malen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza. In conclusione - stando a quanto riportato dal quotidiano milanese - tirata d'orecchi pubbliche che portano alla luce qualche ruggine tra allenatore e dirigente.