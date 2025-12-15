Roma-Como, variazione nei convocati: anche Bah a disposizione di Gasperini
TUTTO mercato WEB
Muhammed Bah ingrossa la lista dei convocati di Gasperini per Roma-Como, ultima gara della quindicesima giornata di Serie A: come noto, non c'è El Aynaoui, oltre a Dovbyk e allo squalificato Celik. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile