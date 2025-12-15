TMW L'ascesa di Issa Doumbia: tre club europei sabato erano al Penzo per monitorarlo

Issa Doumbia è uno dei protagonisti di un Venezia che quest'anno vuole tentare l'immediata risalita in Serie A. La squadra veneta che sabato pomeriggio ha vinto il big match contro il Monza si trova oggi a due soli punti dalla seconda posizione. Soprattutto, dopo un inizio complicato il lavoro di mister Stroppa sta portando i risultati sperati e la sua squadra nelle ultime cinque partite ha conquistato tredici punti. Col Frosinone capolista è la più in forma del campionato. "Non abbiamo mai mollato e più l'incontro continuava più diventava nostro. Stiamo costruendo qualcosa di importante qui e sono felice di aver accorciato la classifica, con una cornice di pubblico è bellissima", ha dichiarato al termine del match un allenatore che è un vero e proprio specialista delle promozioni. Che spera di ripetere a Venezia quanto già fatto a Crotone, a Monza e a Cremona.

Tra i protagonisti del match di sabato c'era anche Doumbia, centrocampista classe 2003 premiato da TMW con un 7 in pagella. Nato a Treviglio e protagonista dell'ultimo Europeo Under 21 giocato dagli azzurrini, l'ex Albinoleffe fino a questo momento ha collezionato 17 presenze e quattro gol in stagione. In estate, nonostante diverse richieste, ha deciso di andare in Serie B col Venezia proprio per vivere una stagione da protagonista nel campionato cadetto.

Doumbia sta riuscendo nel suo intento, ma gli interessamenti anche in vista di gennaio non mancano. Secondo quanto raccolto da TMW, sabato erano presenti per lui allo stadio Penzo gli osservatori di Celtic, Club Brugge ed Espanyol, società che ci pensano in vista della prossima finestra di calciomercato. Non sono le uniche. A tenerlo d'occhio infatti c'è anche il Southampton, club che già in estate si era presentato con un'offerta da sei milioni di euro e continua ad apprezzare il centrocampista 22enne.