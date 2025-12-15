Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione

L'Atalanta di Raffaele Palladino continua a crescere. E dopo la notte magica in Champions League contro il Chelsea, la Dea ha trovato un altro importantissimo successo in campionato contro il Cagliari nella serata di sabato. Una vittoria per 2-1 firmata dalla doppietta d'autore di Gianluca Scamacca.

L'ottimo impatto dell'ex tecnico della Fiorentina sulla squadra è evidente dal campo e supportato dai numeri. Palladino infatti è il secondo allenatore nella storia nerazzurra ad aver fatto punteggio pieno nelle prime 4 partite casalinghe della sua prima esperienza atalantina (Fiorentina, Genoa in Coppa Italia, Chelsea e Cagliari): 12 punti quindi, come già successo ad Alberto Cuario nel lontano '63-'64. A raggiungere la "doppia cifra" ci sono anche Marcello Lippi (1992/1993) e Giovanni Vavassori (2000/2001) con 10 punti. Gasperini invece ne collezionò solo 6 (2016/2017) mentre Ivo Fiorentini ne fece 8 (1947/1948) considerando che a fine stagione raggiunse l'imbattibilità interna.

Di seguito lo storico dell'Atalanta in questo senso:

Palladino (2025/2026): 12 punti

Carlo Alberto Cuario (1963/1964): 12 punti

Vavassori (2000/2001): 10 punti

Lippi (1992/1993): 10 punti

Corsini (1972-1973): 9 punti

Juric (2025/2026): 8 punti

Colantuono (2006/2007): 8 punti

Delneri (2007/2008): 8 punti

Mondonico (1988/1989): 8 punti

Giorgi (1990/1991): 8 punti

Valcareggi (1959/1960): 8 punti

Tabanelli (1967 1968): 8 punti

Ivo Fiorentini (1947/1948): 8 punti

Sonetti (1984/1985): 8 punti

Guidolin (1993/1994): 7 punti

Mutti (2009/2010): 7 punti

Frosio (1990/1991): 7 punti

Gasperini (2016/2017): 6 punti

Reja (2014/2015): 5 punti

Conte (2009/2010): 5 punti

Prandelli-Valdinoci (1993/1994): 5 punti

Delio Rossi (2004/2005): 4 punti

Mandorlini (2004/2005): 3 punti

Titta Rota (1977/1978): 3 punti