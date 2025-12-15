TMW Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte

Ripresa della preparazione a Milanello, con Massimiliano Allegri che dopo il pareggio del lunch game contro il Sassuolo ritrova i suoi in vista della partenza per l'Arabia Saudita dove si giocherà la Supercoppa Italiana.

Come aveva annunciato alla vigilia del Sassuolo lo stesso allenatore, è rientrato in gruppo Fofana, giocatore recuperato dal precedente fastidio fisico. Lavoro personalizzato invece per Santiago Gimenez e Rafael Leao, la cui presenza in Supercoppa è però certa. Solo terapie invece per Matteo Gabbia, giocatore uscito per infortunio contro il neroverdi. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno fortunatamente escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali.

Il Milan, ricordiamo, scenderà in campo nella serata di giovedì contro il Napoli di Antonio Conte per la prima delle due semifinali della competizione, con la vincente che affronterà chi avrà la meglio fra Inter e Bologna.