Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula

Giovanni Manna ci mette ancora una volta la faccia, tra una sconfitta e l’altra, provando anche a indicare la direzione. Perché da oggi il Napoli di Antonio Conte entra in una nuova fase: meno parole, più fatti. Tra due settimane riaprirà il mercato e la gara di Udine ha confermato ciò che ormai è evidente: per restare competitivo serve intervenire, soprattutto in mezzo al campo.

Il nome in cima alla lista resta quello di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United. Stasera sarà a disposizione di Amorim per la sfida di Premier League contro il Bournemouth, ma nella testa del giocatore - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - continua a pesare l’offerta del Napoli. Il club azzurro ne parlerà ancora con il suo entourage, con contatti che potrebbero intensificarsi già nelle prossime ore per entrare nel vivo di una trattativa che Manna vorrebbe chiudere in tempo per il 2 gennaio, data di apertura del mercato invernale.

La formula è chiara: solo prestito, per non appesantire ulteriormente il bilancio dopo le uscite estive. Resta da ottenere il via libera dello United e soprattutto di Amorim, ma il Napoli continua a sperare. Al momento, infatti, le altre piste sono in stand-by. Tra queste anche quella che porta ad Atta, altro profilo molto apprezzato dallo scouting azzurro. Ieri il centrocampista dell’Udinese non era in campo ma in tribuna, spettatore interessato di una squadra che lo vorrebbe. "Atta è un giocatore forte, destinato a una grande carriera, ma oggi per noi è proibitivo", ha ammesso Manna a DAZN. Il messaggio è chiaro: il Napoli sa cosa serve e ha individuato il profilo giusto. Ora servono i fatti.