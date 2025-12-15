Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto

Sedicesima giornata di Serie B che va in archivio con una netta differenza di rendimento fra le prime della classe e la seconda parte della graduatoria. Nel weekend, infatti, portano a casa otto delle prime nove, con la sola eccezione del Monza senza successi tra tre turni. Il Frosinone è alla quarta vittoria consecutiva, il Palermo e il Catanzaro alla terza. Molto bene anche il Venezia. In coda pareggiano Bari e Sudtirol, con la sola Carrarese che fa bottino pieno e si avvicina al treno playoff.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la sedicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Joronen (Palermo) 6.53 (15)

2. Klinsmann (Cesena) 6.44 (16)

3. Pigliacelli (Catanzaro) 6.34 (16)

4. Mascardi (Spezia) 6.30 (10)

5. Motta (Reggiana) 6.25 (16)