Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque

Il Gubbio attraversa una fase di stallo che inizia a pesare.

La vittoria manca dal 25 ottobre e il recente rendimento, fatto di sei pareggi nelle ultime sette gare, ha acceso le prime riflessioni interne. Stando a quanto riportato da TuttoC.com la posizione di Domenico Di Carlo non è più così solida: la società sta valutando con attenzione l’andamento della squadra, che continua a muovere la classifica senza però trovare lo scatto decisivo.

Il prossimo impegno sul campo del Pineto assume così un valore chiave. Un altro risultato interlocutorio potrebbe alimentare ulteriormente i dubbi, mentre un successo ridarebbe ossigeno all’ambiente e rafforzerebbe la fiducia nella guida tecnica. Per il Gubbio è il momento di trasformare la continuità in punti pieni.