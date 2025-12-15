Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, sulle pagine del Messaggero Veneto di oggi, dice la sua sul momento del campionato italiano, che vede un nuovo cambio in vetta dopo il weekend di campionato: "Il Napoli è in crisi nera. Non solo ha perso due partite consecutive dopo aver battuto, con grande fatica, la Juventus, ma è in una fase di completa apatia. Non mancano solo le energie (e questo sarebbe comprensibile visto che da tre gare giocano sempre gli stessi), ma le idee, una scossa nervosa, un impulso dalla panchina.

Anche Conte sembra chiuso in un angolo. Gli infortuni spiegano tanto, ma non possono essere un alibi. Sia perché il Napoli in estate ha acquistato nove elementi (spendendo 180 milioni), sia perché gli infortuni sono quasi tutti di origine muscolare e, quindi, riconducibili a preparazione e usura. In pratica, serviva più turnover prima.

Da molti mesi è in corso un dibattito mediatico per stabilire chi, tra Inter e Napoli, abbia l’organico migliore. Io credo sia del Napoli che, per sovrammercato, può schierare il miglior allenatore italiano. Ma, anche ammesso, che l’Inter abbia più soluzioni e meno infortuni, non è paragonabile l’esperienza e l’attitudine a vincere di Antonio Conte con quella di Chivu".