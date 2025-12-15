Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal

Vittoria fondamentale per la Juventus, che si ricandida con forza alla zona Champions andando a espugnare il campo del Bologna. Al Dall'Ara finisce 0-1 e a segnare le distanze tra le due squadre è quanto avvenuto nell'arco di pochi minuti a metà del secondo tempo: prima il vantaggio bianconero, con Cabal ancora nel ruolo di insospettabile protagonista messo dentro a gara in corso; quindi il cartellino rosso quasi immediato a seguire, ai danni del centrale di casa Heggem, franato su un altro ben subentrato per Spalletti come Openda.

Può quindi sorridere Luciano Spalletti, che si porta a casa un successo fondamentale, in uno scontro diretto per la Champions giocato in trasferta: "Incontravamo una squadra che ha un valore, forza ed entusiasmo. Squadra lavorata bene e costruita bene, anche in 10 ci hanno creato situazioni difficili. Aver vinto qua è ancora più merito per i miei calciatori e stasera gli va detto bravi veramente".

Meno soddisfatto, come è inevitabile che sia, la controparte in rossoblù Vincenzo Italiano. Questa l'analisi dell'allenatore del Bologna in sala stampa: "Abbiamo giocato contro una squadra forte, contro cui bisogna fare una gara di livello perché sono forti fisicamente e sanno palleggiare. In dieci uomini si è complicato tutto, ma la squadra è in salute e non esce ridimensionata. Perdiamo su una palla inattiva sulla quale potevamo comportarci diversamente. Perdiamo avendo ribattuto colpo su colpo ad una Juve davvero forte. peccato perché le nostre occasioni le abbiamo avute".