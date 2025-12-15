Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"

E' subentrato nel corso del match con il Giugliano, vinto nettamente dai giallorossi con il punteggio di 4-0. Raffaele Romano ha commentato così il successo del Vigorito: "E' una vittoria importantissima, era importante proseguire con un successo. Sapevamo che non era semplice. Dobbiamo continuare su questa strada. Il mister ci dice sempre che siamo tutti importanti, lo spazio lo troveremo tutti. Oggi è arrivato il mio turno, spero di aver dato il mio contributo nel migliore dei modi. La classifica? L'importante è concentrarci su noi stessi. Ovviamente, il pareggio del Catania ci ha dato una carica in più per raggiungerli al primo posto, anche se il campionato è ancora lungo".

Romano e l'importanza di allenarsi con calciatori esperti: "Per me è importantissimo allenarmi con calciatori così esperti, in modo da imparare tutto ciò che mi possono dare. Il mio ruolo? Non ho problemi ad adattarmi. Sono un calciatore più difensivo".

Romano punta il Cerignola: "A Cerignola dovremo dare continuità a questi risultati. Sarà un'altra trasferta complicata, conosco bene l'ambiente e non sarà facile. Dobbiamo andare a imporre il nostro gioco, come stiamo facendo".