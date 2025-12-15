Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari

Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel CagliariTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 13:15Serie A
Dimitri Conti

Nelle ultime due partite di campionato il Cagliari ha segnato solo e soltanto nella figura di Gianluca Gaetano, centrocampista preso nell'estate del 2025 dal Napoli che è protagonista di un particolarissimo paradosso per il quale, nonostante abbia dei numeri da attaccante, di fatto, non riesce a trovare un posto in pianta stabile.

Per diverse volte, il Cagliari ha fatto a meno di Gaetano. In queste prime 15 giornate della Serie A 2025/2026, per esempio, il centrocampista offensivo classe 2000 è sceso in campo da titolare in appena 4 occasioni, e l'ultima volta in cui il nome dell'ex Napoli è comparso in una distinta di Serie A tra gli undici designati per scendere in campo dall'inizio, era oltre un mese fa. Gaetano non gioca una partita di campionato da titolare con il Cagliari dall'8 novembre, data dello 0-0 strappato dai sardi sul rettangolo verde del Como.

Nonostante il minutaggio piuttosto modesto (593 minuti tra Serie A e Coppa Italia), Gaetano ha comunque segnato 3 gol, praticamente uno ogni due partite complete, con il Cagliari. Numeri praticamente da attaccante, quelli di Gaetano, che tra l'altro con la sua rete ha riportato un successo in casa rossoblù, quello contro la Roma, che mancava da tre mesi. Quindi si è ripetuto anche nell'ultima partita, quella persa 2-1 sul campo dell'Atalanta, segnando il momentaneo pareggio. Viste anche le poche certezze offensive del Cagliari da quando ha perso Belotti, con numeri del genere Gaetano ha tutto il diritto di aspettarsi una 'promozione' da parte di Pisacane.

Articoli correlati
Gaetano si sta finalmente prendendo il Cagliari: Pisacane rispetterà la promessa... Gaetano si sta finalmente prendendo il Cagliari: Pisacane rispetterà la promessa col Pisa
Il gol di Gaetano al 75' non è bastato, L'Unione Sarda in prima pagina: "Cagliari,... Il gol di Gaetano al 75' non è bastato, L'Unione Sarda in prima pagina: "Cagliari, ko che brucia"
Gaetano ammette: "Mi sono arrabbiato con Garcia a Napoli, avrei potuto dare di più"... Gaetano ammette: "Mi sono arrabbiato con Garcia a Napoli, avrei potuto dare di più"
Altre notizie Serie A
Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino... Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino
Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte TMWMilan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte
Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la... Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione
Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina
Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"... Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola... Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Crisi Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento. Intanto la dirigenza prosegue nelle... TMWCrisi Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento. Intanto la dirigenza prosegue nelle sue riflessioni
Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari... Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Dopo cinque anni la Juve sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino
Immagine news Serie A n.2 Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione
Immagine news Serie A n.4 Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Immagine news Serie A n.6 Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori giocatori dopo la 16ª giornata: Schiavi si prende la vetta
Immagine news Serie B n.6 La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.2 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Immagine news Serie C n.4 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere