Il paradosso di Gaetano: segna come un attaccante, ma non ha posto stabile nel Cagliari

Nelle ultime due partite di campionato il Cagliari ha segnato solo e soltanto nella figura di Gianluca Gaetano, centrocampista preso nell'estate del 2025 dal Napoli che è protagonista di un particolarissimo paradosso per il quale, nonostante abbia dei numeri da attaccante, di fatto, non riesce a trovare un posto in pianta stabile.

Per diverse volte, il Cagliari ha fatto a meno di Gaetano. In queste prime 15 giornate della Serie A 2025/2026, per esempio, il centrocampista offensivo classe 2000 è sceso in campo da titolare in appena 4 occasioni, e l'ultima volta in cui il nome dell'ex Napoli è comparso in una distinta di Serie A tra gli undici designati per scendere in campo dall'inizio, era oltre un mese fa. Gaetano non gioca una partita di campionato da titolare con il Cagliari dall'8 novembre, data dello 0-0 strappato dai sardi sul rettangolo verde del Como.

Nonostante il minutaggio piuttosto modesto (593 minuti tra Serie A e Coppa Italia), Gaetano ha comunque segnato 3 gol, praticamente uno ogni due partite complete, con il Cagliari. Numeri praticamente da attaccante, quelli di Gaetano, che tra l'altro con la sua rete ha riportato un successo in casa rossoblù, quello contro la Roma, che mancava da tre mesi. Quindi si è ripetuto anche nell'ultima partita, quella persa 2-1 sul campo dell'Atalanta, segnando il momentaneo pareggio. Viste anche le poche certezze offensive del Cagliari da quando ha perso Belotti, con numeri del genere Gaetano ha tutto il diritto di aspettarsi una 'promozione' da parte di Pisacane.