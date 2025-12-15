Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina

In casa Roma il mercato torna ad essere un argomento molto attuale a due settimane dall'inizio delle trattative: i giallorossi si stanno muovendo, come noto, per un attaccante accontenti Gasperini, ma anche la difesa necessita di qualche ritocco.

Come riporta Il Messaggero, alla Roma piacerebbe, e non poco, Niccolò Fortini, terzino sinistro della Fiorentina che si sa adattare anche sulla corsia opposta. Classe 2006, sta trovando discreto spazio in questa prima parte di stagione disastrosa da parte dei viola. Cresciuto calcisticamente con il club toscano, ha il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo si sono al momento arenate. Fortini ha vissuto anche tutta la trafila nelle selezioni giovanili italiane, fermandosi, per ora, all'Under 21, con la quale vanta due presenze.