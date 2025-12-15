Focus TMW La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari

Sedicesima giornata di Serie B che va in archivio con una netta differenza di rendimento fra le prime della classe e la seconda parte della graduatoria. Nel weekend, infatti, portano a casa otto delle prime nove, con la sola eccezione del Monza senza successi tra tre turni. Il Frosinone è alla quarta vittoria consecutiva, il Palermo e il Catanzaro alla terza. Molto bene anche il Venezia. In coda pareggioani Bari e Sudtirol, con la sola Carrarese che fa bottino pieno e si avvicina al treno playoff.

Questa la Top11 della 16ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-2-3-1):

Cerofolini (Bari) 7.5 - Il portiere si erge a protagonista assoluto con almeno due parate decisive che salvano il risultato. Il tuffo prodigioso sulla punizione di Casiraghi in pieno recupero del primo tempo, con la palla indirizzata all'incrocio, rappresenta un intervento di altissimo livello tecnico che preserva lo zero.

Nieling (Modena) 7.0 - Un gol in apertura che vale i tre punti, facendosi trovare pronto al posto giusto e al momento giusto. Dietro un muro invalicabile.

Izzo (Monza) 7.0 - Se non fosse per lui finirebbe molto peggio per i suoi. Ottimo sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Giorgini (Juve Stabia) 7.0 - Autore del primo goal della partita dove è stato bravo a sfruttare la mischia e spingere in rete la palla. Difensivamente non ci sono state sbavature

Frabotta (Cesena) 7.0 - In netta crescita rispetto allo scorso turno di campionato, sulla sinistra fa vedere tante belle cose nel primo tempo mentre nella ripresa si rivela anche determinante ai fini dell'esito finale, mettendo a referto il gol del 3-2 sugli sviluppi di un corner battuto da Ciervo.

Artioli (Mantova) 7.5 - Sorprende tutti (portiere compreso) su punizione con il destro dalla distanza per il 2-0 del Mantova, poi accarezza la doppietta personale a metà ripresa. Serata da grande protagonista al "Manuzzi" per lui.

Schiavi (Carrarese) 9.0 - Sblocca la partita con un gol da premio Puskas. Dopo pochi minuti sfiora addirittura la doppietta.

Pérez (Venezia) 7.5 - Fa sentire eccome il suo peso in mezzo al campo, giostrando alla perfezione ed approfittando della dormita di Carboni sull'1-0.

Maistro (Juve Stabia) 7.5 - Molto pericoloso per la difesa dell'Empoli, è stato l'autore dei due assist.

Berti (Cesena) 7.5 - Non segna, ma è tra i principali protagonisti del successo bianconero. La sua assenza nell'undici titolare con il Padova si era fatta sentire: oggi si è ripreso il posto e ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per questo Cesena.

Le Douaron (Palermo) 7.0 - Segna un gol bello e fondamentale per il campionato dei suoi.