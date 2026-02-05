Roma, Mancini e Cristante hanno detto sì al rinnovo. La firma può arrivare la prossima settimana

La Roma, chiuso il calciomercato invernale, ha già iniziato a lavorare per i rinnovi di contratto di quei giocatori alle prese con situazioni in bilico. Fra questi ci sono anche Bryan Cristante e Gianluca Mancini, ovvero due dei capitani della rosa di Gian Piero Gasperini.

Entrambi assistiti dalla stessa agenzia che fa capo al procuratore Beppe Riso, i giocatori hanno tutta l'intenzione di restare in giallorosso anche in futuro e i contatti delle ultime ore fra le parti hanno disegnato un quadro incoraggiante, dal punto di vista della Roma. Entrambi infatti hanno dato il proprio via libera al prolungamento, con le firme che dovrebbero arrivare già nella prossima settimana. Per Mancini e Cristante sono già pronti due nuovi contratti che avranno scadenza giugno 2029.

Oltre ad essere senatori e capitani della squadra, i due sono anche degli imprescindibili nelle scelte di campo di Gasperini: Mancini in stagione ha giocato già 30 partite fra campionato ed Europa League, con un gol e un assist all'attivo. Mentre Cristante è arrivato a quota 29 apparizioni, anche lui con un gol e un assist messi a referto. Ora come detto sono in arrivo i due rinnovi di contratto, con la Roma che così facendo ha tutta l'intenzione di porre delle basi strutturali per iniziare a programmare il futuro.