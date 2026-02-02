Roma, Cristante: "Per stare attaccati al treno Champions bisogna vincere le partite"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della partita sul campo dell'Udinese, penultima gara della 23^ giornata di Serie A.

Di seguito le dichiarazioni dall'Olimpico del mediano giallorosso: "Stiamo entrando nel vivo della seconda parte di stagione, ora le partite iniziano a contare e pesano. Per stare attaccati al treno Champions bisogna vincerle. Stiamo bene e continuiamo a crescere, capendo come lavora il mister. Continuiamo su questa strada e con queste prestazioni, per puntare alla Champions".