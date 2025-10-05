Gasperini rivela: "Ferguson ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio"

"Ferguson ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio". Mister Gian Piero Gasperini ha spiegato così in conferenza stampa la mancata partecipazione di Evan Ferguson alla partita odierna della Roma in casa della Fiorentina, terminata 2-1 a favore dei giallorossi. Il ruolo di centravanti titolare è stato assegnato difatti ad Artem Dovbyk, autore di una buona prestazione con l'assist per l'1-1 di Soulé.

Gasperini ha poi commentato anche la prestazione dei suoi giallorossi: "Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta, ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo".

Infine, una battuta su Soulé: "Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita". E su Dybala: "Lui può fare di tutto e oggi c'era bisogno. Con la sua tecnica ha smorzato la continuità di azione della Fiorentina. Quando ha la palla tra i piedi siamo tranquilli che difficilmente venga persa".

