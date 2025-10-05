Dovbyk non aver paura di calciare un calcio di rigore. Ma la fiducia di Gasp era già bassa

Lo stesso rigore sbagliato tre volte non si era mai visto. E chissà come sarebbe andata se, dopo i primi due errori, la scelta non fosse ricaduta nuovamente su Artem Dovbyk. La settimana di Europa League rischia di aver tolto nuove certezze al centravanti ucraino della Roma, che i primi due tentativi dal dischetto li ha falliti e anche tirati abbastanza male. È vero che, alla fine, conta solo quello di Soulé. Ma fino a un certo punto: se l’ex Girona avesse segnato, non si sarebbe posto il problema dell’ulteriore ripetizione.

Dichiarazioni a parte, il “guaio” di Dovbyk è che non partiva già troppo in alto, nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, ovviamente, è troppo esperto per buttare giù dalla torre chi comunque deve valorizzare, ma non è certo uno che scende a compromessi rispetto alle proprie idee e ai propri gradimenti. E il doppio rigore fallito non è certo un episodio come gli altri.

Il grande vantaggio di Dovbyk, semmai, è che anche Evan Ferguson non sta scaldando i cuori di Roma. L’ex Brighton, schierato da titolare con il Lille, ha tutto fuorché entusiasmato. Ecco che, con la Fiorentina, il buon Artem potrebbe beneficiare così di un’ulteriore occasione, in un attacco che di un centravanti convincente ha necessariamente bisogno. E non deve smarrirlo nei fantasmi di un rigore.