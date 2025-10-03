La Roma sbaglia tre rigori contro il Lille, Il Romanista in apertura: "E facci un gol"

Una sconfitta di misura e tre calci di rigore sbagliati. La serata da incubo della Roma nella seconda giornata di Europa League può essere riassunta così, con l'edizione odierna de Il Romanista che in prima pagina titola in modo ironico "E facci un gol". Nella sfida dell'OIimpico contro il Lille a strappare i tre punti sono i francesi, in rete con Haraldsson dopo l'errore di Tsimikas ad avvio di gara. Il protagonista assoluto è però il portiere Ozer, che para tre rigori ai giallorossi: l'estremo difensore intercetta anche in penalty di Soulé dopo i primi due tentativi sbagliati da Dovbyk.

"Arriva il secondo ko della stagione, il primo in Europa - prosegue il giornale giallorosso nel suo titolo principale -. Perdiamo di misura per colpa nostra: un errore regala il gol vittoria loro e poi tre errori su un calcio di rigore tirato tra volte! Serve tanto di più, soprattutto in attacco, ma siamo all'inizio di tutto. Cuore e testa a Firenze".