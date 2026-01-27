TMW Roma, due innesti per la sinistra: Methalie costa di più. Carrasco vuole i giallorossi

Giorni di calciomercato piuttosto concitati in casa Roma. Il club giallorosso alla ricerca di rinforzi Champions in vista di una seconda parte di stagione che vedrà Gasperini e i suoi ragazzi impegnati in campionato e in Europa League a sei giorni dalla chiusura della finestra invernale vuole consegnare al tecnico di Grugliasco due ulteriori innesti. Entrambi per la fascia sinistra. "A un mese di distanza si sente di dire che alla Roma non manca proprio più nulla? Lo dica lei, l'importante è che sia convinto", s'è limitato a dire domenica sera l'allenatore giallorosso al termine della gara dell'Olimpico pareggiata 1-1 contro il Milan.

Per il quinto di sinistra in casa giallorossa si ragiona in questo momento principalmente su tre nomi: Niccolò Fortini della Fiorentina, David Møller Wolfe del Wolverhampton e Dayann Methalie, nome che vi abbiamo anticipato venerdì. Quest'ultimo in forza al Tolosa ha però una valutazione di calciomercato più alta rispetto agli altri, si aggira intorno ai 20 milioni di euro e per questo motivo oggi resta la pista più complicata. Per Wolfe e Fortini invece il prezzo si aggira sui 12-13 milioni di euro, una valutazione ritenuta più in linea con le esigenze di spesa del club.

Una volta arrivato uno di questi tre calciatori, a quel punto la Roma definirà l'interruzione del prestito di Kostas Tsimikas col Liverpool che a quel punto dovrà decidere se tenerselo vista la possibile partenza di Robertson o darlo nuovamente in prestito, questa volta al Nottingham Forest.

Per il ruolo di ala sinistra la candidatura più forte e in questo momento praticamente unica è quella di Yannick Ferreira Carrasco. Il calciatore belga classe '93 legato all'Al-Shabab da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 ha già detto sì alla società giallorossa e s'è detto disposto a decurtarsi in maniera importante lo stipendio pur di giungere a una quadra. Carrasco, ex Atletico Madrid, vuole giocarsi le sue ultime fiches in chiave candidatura mondiale e per questo motivo spera nel trasferimento in Serie A. In un campionato capace di dargli maggiore visibilità per la seconda parte di stagione.