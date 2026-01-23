TMW Fortini e non solo. I nomi che la Roma valuta per la sinistra: piace anche Methalie

La Roma sta vagliando diversi profili per la fascia sinistra. Con Angelino non ancora recuperato e Tsimikas che dovrebbe risolvere il prestito appena arriverà un altro calciatore in quel ruolo, in casa giallorossa c'è l'esigenza di acquistare un nuovo laterale a tutta fascia. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara è quello di Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina e dell'Under 21. Il laterale di Camaiore ha un contratto col club gigliato in scadenza nel giugno 2027 che non è intenzionato a rinnovare, però sulla valutazione del cartellino le parti sono ancora distanti dato che la società gigliata chiede 15 milioni di euro per la sua cessione. Un prezzo che oggi è ritenuto eccessivo.

Per questo motivo la società giallorossa in questi giorni sta valutando anche altri nomi. Ieri vi abbiamo riportato dell'interesse per Moller Wolfe del Wolverhampton, club che dopo ventidue giornate di Premier League è praticamente a un passo dalla retrocessione. Il norvegese è una possibilità per la società giallorossa ma non l'unica. Joaquin Seys del Club Brugge è un nome forte che sta valutando la società capitolina, un altro profilo reputato molto interessante è invece quello di Dayann Methalie, calciatore francese classe 2006 di proprietà del Tolosa.

Piede mancino e un problemino al ginocchio praticamente alle spalle rimediato rimediato a inizio anno, dopo un'ottima prima parte di stagione, Methalie ha una valutazione un po' superiore a quella di Fortini, poco sotto i venti milioni di euro. Ha un contratto con la società transalpina valido fino al 2030 ed è molto apprezzato in Premier League, soprattutto dal Newcastle.