Roma, El Shaarawy: "Lavoro incredibile di Ranieri nelle due vesti. Soulé? Crescita enorme"

Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato dell'inizio di stagione dei giallorossi sotto la guida di Gasperini:

"Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una squadra e una struttura all'altezza, degna della storia di Roma. Ogni anno si parte cercando di formare una squadra vincente e soprattutto uomini che conoscano la piazza. Abbiamo visto l'impatto di Ranieri prima da allenatore e poi da dirigente, con la scelta di uno come Gasperini. Uomini che conoscono la piazza aiutano, così come Massara che già era stato a Roma. Ranieri sta facendo un grandissimo lavoro, siamo partiti forte e la strada che stiamo percorrendo è quella giusta".

I problemi in attacco?

"Vedo il bicchiere mezzo pieno, siamo il nono attacco ma siamo primi in classifica insieme all'Inter. Di occasioni ne creiamo tanto, riuscendo a migliorare la fase realizzativa potremo diventare una squadra completa. C'è da lavorare ma siamo sulla strada giusta, crescendo in fase offensiva potremo essere protagonisti per tanto tempo".

La crescita di Soulé?

"Rispetto allo scorso anno ho visto una crescita importante, lo vedo in partita ma soprattutto in allenamento. Sta avendo una crescita importante lui come tutti gli altri, Gasperini ha questa capacità di tirare fuori il meglio da tutti".

Il primo posto e gli obiettivi?

"Non c'è una squadra che sta dominando il campionato, ma conosciamo i valori che ci sono: l'Inter e il Napoli sono squadra molto attrezzate, ma siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è quello di restarci il più possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".

Il suo impiego però è diminuito...

"Ognuno passa momenti più o meno positivi: ora ci sono altri che hanno più minutaggio, ma davanti siamo tanti. L'obiettivo è solo quello di lavorare con serietà, il mister le opportunità le dà e devi solo essere pronto a sfruttarle. Chi entra può essere più decisivo di chi inizia".