Roma, quattro giocatori in scadenza. Il club punta a dimezzare l'ingaggio di 3 di loro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Roma in vista della prossima stagione, dove si prevedono dei "tagli" in nome della sostenibilità.

Quattro giocatori in scadenza di contratto

Sul tavolo ci sono i contratti di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Inimmaginabile la conferma dei quattro giocatori con i contratti attuali, che nel dettaglio vedono Dybala prendere 8.5 milioni (più uno di bonus), Pellegrini 6 (più uno di bonus), El Shaarawy 2.5 (più bonus) e Celik 2 (più bonus). L'intenzione del club è di abbassare di molto l'ingaggio di 3 giocatori su 4, con proposte più che dimezzate. L'unico che avrebbe un adeguamento sarebbe Zeki Celik, la cui intenzione del club e di portare il suo stipendio a 2.5 milioni. Tuttavia le richieste dell'entourage del turco sono ben distanti dalla possibile offerta giallorossa. Sotto questo aspetto giocherà un ruolo decisivo la partecipazione o meno della Roma alla prossima Champions League.