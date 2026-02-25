TMW
Roma, seduta verso la Juventus: El Shaarawy rientrato parzialmente in gruppo
TUTTO mercato WEB
Seduta di allenamento mattutina per la Roma di Gian Piero Gasperini, in preparazione della super sfida contro la Juventus all'Olimpico in programma domenica 1 marzo alle 20.45.
La novità riguarda il rientro in gruppo, seppur parziale, di Stephan El Sahaarawy, col Faraone che quindi proverà ad esserci per il match coi bianconeri. Ancora allenamento a parte, invece, per gli altri giocatori alle prese con problemi fisici, ovvero Paulo Dybala, Matias Soulé, Mario Hermoso, Evan Ferguson e Artem Dovbyk.
Altre notizie Serie A
Vanoli: "In Italia sottovalutiamo altri campionati. Sbagliato definire salmonari quelli del Bodo/Glimt"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Vanoli: "In Italia sottovalutiamo altri campionati. Sbagliato definire salmonari quelli del Bodo/Glimt"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile