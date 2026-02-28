Roma, buone notizie in vista della Juve: dopo Dybala, torna tra i convocati anche El Shaarawy

Buone notizie in casa Roma a poche ore dalla sfida contro la Juventus, in programma domani sera (domenica) all'Olimpico. Oltre a Dybala, riporta infatti Sky Sport, anche Stephan El Shaarawy torna a disposizione e sarà dunque tra i convocati di Gasperini per la sfida contro i bianconeri. L'attaccante era out da un mese e mezzo e torna tra i disponibili dopo un lungo infortunio.

Come arriva la Roma

Per l’attesissima sfida contro la Juventus, la Roma dovrebbe confermarsi con il consueto 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. Davanti a Svilar, difesa a tre con Mancini e Ndicka punti fermi e Ghilardi favorito per completare il reparto al posto di Hermoso, fermato da un problema muscolare. A centrocampo Celik e Wesley presidieranno le corsie, mentre in mezzo Cristante e Koné avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra. Sulla trequarti, Soule va verso il forfait, mentre la buona notizia è appunto il recupero di Dybala. Spazio quindi alla Joya al fianco di Pellegrini alle spalle di Malen, chiamato a guidare l’attacco e a reggere il peso offensivo della squadra.

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro la Roma punterà sul 4-2-3-1. In porta dovrebbe esserci il ritorno di Di Gregorio che ha riposato in Champions dopo le tante critiche ricevute dopo la gara contro il Como. In difesa, la Juventus ritroverà Pierre Kalulu e forse Gleison Bremer. Il brasiliano sta meglio e dovrebbe essere al fianco di Kelly. Mentre Gatti che è uscito stremato dopo la gara di Champions League potrebbe riposare. Sulla fascia sinistra, invece, tornerà Cambiaso che era squalificato contro il Galatasaray. A centrocampo ci sarà un’assenza pesantissima perché Manuel Locatelli sarà squalificato. Il capitano della Juventus ha fatto una prestazione eccezionale in Champions League ma contro i giallorossi dovrà guardare i suoi compagni da casa. Al suo posto ci sarà Koopmeiners anche lui reduce da un’ottima prestazione contro il Galatasaray. L’olandese giocherà al fianco di Thuram. In avanti, invece, c’è qualche dubbio ma le certezze di Spalletti sembrano essere Conceicao e McKennie. Yildiz insieme a Boga ha fatto molto bene in Champions e potrebbe essere una soluzione anche contro la Roma. Ma il turco è uscito davvero stanco dal match contro il Galatasaray perciò non è da escludere che possa riposare. In questo caso il numero 13 potrebbe essere titolare sulla sinistra con David unico riferimento centrale.