Roma, frenata per Zirkzee: l'esonero di Amorim cambia i piani del Manchester United

A Trigoria il mercato scorre come una serie televisiva a puntate, con colpi annunciati, trattative che si raffreddano e nuovi nomi che entrano in scena. Dopo le estati infuocate con Rios e Sancho, ora tocca a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee tenere banco, in una sessione che continua a regalare colpi di scena.

Il capitolo più caldo riguarda Jack. Oggi è previsto l’incontro decisivo con gli agenti per arrivare finalmente al sì definitivo. Massara ha rilanciato sull’ingaggio, portando l’offerta a 3,6 milioni, mentre con l’Atletico Madrid l’intesa è già stata trovata: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 18,5 più bonus, legati alla qualificazione in Champions e alle presenze del giocatore, oltre a una penale in caso di mancato rispetto dell’accordo. Il messaggio lanciato da Simeone in Supercoppa – nessun minuto in campo – sembra aver chiarito il quadro.

Ben più complicata la pista Zirkzee. L’affare, che Massara aveva impostato con giocatore e club, si è bloccato dopo l’esonero di Amorim. Al momento non arrivano segnali positivi dai Red Devils, ma una riapertura negli ultimi giorni di mercato non è esclusa. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.