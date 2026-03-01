Live TMW Roma, Gasperini: "Depressione per un gol al 95'? Animo, siamo avanti"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e la Juventus. Diretta testuale a cura di TMW.

22.40 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.13 - Inizia la conferenza.

Un'analisi sulla partita?

"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti".

I tre pareggi contro le big? Solo l'Inter meglio della Roma?

"L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei calci piazzati tirati addirittura da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".

Che aria ha trovato nello spogliatoio?

"Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là si esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!".

La gestione degli ultimi minuti? Si poteva fare meglio?

"Sono d'accordo, ma saremmo stati troppo perfetti, invece così possiamo ancora lavorare (ride, ndr)".

La gara di Pisilli? Quanto è fondamentale per la squadra?

"Tremendo, strepitoso, benissimo sotto tutti i punti di vista. Una grande partita".

Grande intensità in campo. Uno spot per il calcio italiano?

"La Juve è una grande squadra, abbiamo giocato così contro una squadra forte. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati, poi siamo ripartiti e abbiamo sbloccato la gara. Abbiamo preso il gol dopo due minuti della ripresa, siamo andati di nuovo in vantaggio, poi abbiamo fatto un terzo gol bellissimo... Avevamo domato una squadra forte, poi proprio per bravura hanno delle risorse che nel finale fanno la differenza. Bisogna aver la forza a cinque minuti dalla fine di andare ancora forte, invece siamo stati un po' fermi. Questa prestazione ci fa uscire dispiaciuti, ma ringrazio la squadra".

23.22 - Termina la conferenza.