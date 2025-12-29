Live TMW Roma, Gasperini: "Ferguson può migliorare. Sarà bello tornare a Bergamo"

La Roma supera agilmente l'ultimo ostacolo del suo 2025: allo Stadio Olimpico, i giallorossi battono il Genoa grazie alle reti Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson. In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso in conferenza stampa per commentare il match. Diretta testuale a cura di TMW.

Ferguson le ha dato le risposte che voleva?

"Sì, per la prestazione. I margini che deve avere sono notevoli, ha 21 anni. Già è una risposta, ma il suo ruolo è molto importante: qui in passato ce ne sono stati di grande valore, che ti permetto di ambire a traguardi migliori. Lui se continua così può crescere".

Oggi De Rossi come lei a Bergamo domenica prossima?

"Questa sera dobbiamo essere contenti, sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da Domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno colto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole".

Le scelte tattiche di questa partita? Sulla punizione di Martin eravate bassi.

"Sì, devo rivederla. Difendiamo con due linee, penso che sia mancata attenzione: mi ha fatto arrabbiare. Dovevamo finire senza subire gol e l'abbiamo preso facilmente. Dybala è stato straordinario a sinistra: è limitante per i giocatori farli stare solo in una zona. Sennò sono troppo scontati, non hanno dato grandi risultati giocando solo su un lato di campo".

Un bilancio su questo 2025?

"Mi viene in mente come mi hanno accolto e seguito i calciaotri: li ringrazio, era la base. Senza la convinzione dei calciatori, non vai avanti. Sono stati straordinari. La classifica, ogni anno è diversi: abbiamo iniziato a giocare, abbiamo o vinto o perso. Abbiamo vinto tante partite, ne abbiamo perso abbastanza e potevamo perderne di meno. La squadra ha convinzioni più forti, il problema è stato il realizzato anche se ultimamente stiamo facendo meglio. Il focus è diventare più prolifici: le nostre rivali sono molto attrazzate soprattutto in attacco. Questo aumenta il merito dei ragazzi, la gente li apprezza e questo ci fa stare in alto".

C'erano 4 diffidati in campo. Ziolkowski?

"Dobbiamo lavorarci, deve migliorare sulle palle alte: è un calciatore di prospettiva. I livelli sono alti, con lui serve pazienza, serve che migliori ma senza subire ingenuità. Resta un bel profilo".

