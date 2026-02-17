Focus TMW Classifiche a confronto: +7 l'Inter di Chivu! La Juve ha gli stessi punti di un anno fa

Classifiche a confronto al termine della 25esima giornata di Serie A. Netto scatto in avanti della prima Inter di Cristian Chivu rispetto all'ultima di Simone Inzaghi: più sette punti. Il Milan e il Como che domani si sfideranno nel recupero della gara saltata un paio di settimane fa causa Giochi Olimpici sono le squadre che hanno al momento il confronto migliore: +15 per i ragazzi di Massimiliano Allegri, addirittura +19 per quelli di Cesc Fabregas nonostante l'ultimo passo falso.

Negativo il saldo del Napoli campione d'Italia: sei punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Peggio dei partenopei l'Atalanta (-9), il Bologna (-11), la Lazio (-13), la Fiorentina (-21) e l'Hellas Verona (-8).

La Juventus di Luciano Spalletti a questo punto del campionato si ritrova esattamente con gli stessi punti di un anno fa. Balzo in avanti del Parma dopo gli ultimi due successi: +9 punti rispetto alla scorsa Serie A. Il Cagliari nonostante la sconfitta di ieri viaggia con tre punti in più, Lecce e Torino hanno un punto in meno rispetto all'ultima stagione. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 61 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 25 partite di campionato)

*Milan 53 (+15)

Napoli 50 (-6)

Roma 47 (+10)

Juventus 46 (=)

Atalanta 42 (-9)

*Como 41 (+19)

Bologna 33 (-11)

Lazio 33 (-13)

Sassuolo 32 (in Serie B)

Udinese 32 (-1)

Parma 29 (+9)

Cagliari 28 (+3)

Torino 27 (-1)

Genoa 24 (-6)

Cremonese 24 (in Serie B)

Lecce 24 (-1)

Fiorentina 21 (-21)

Pisa 15 (in Serie B)

Hellas Verona 15 (-8)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 24 partite della Serie A 2024/25