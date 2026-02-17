Berg, capitano del Bodo/Glimt, verso la sfida all'Inter: "Temo Lautaro e Calhanoglu"

In vista della partita di domani dell'Inter contro il Bodo/Glimt, andata del playoff di Champions League, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha intervistato il centrocampista e capitano dei norvegesi Patrick Berg: "Questo club è sempre stato parte integrante della mia vita. Si tratta di identità e appartenenza, è un grande onore e una responsabilità".

Patrick Berg tra l'altro è un nipote d'arte di un ex Serie A come Runar, lo zio che ha vestito la maglia del Venezia dal 1999 al 2001: "La Serie A è un campionato fantastico, ma oggi penso solo al Bodo. Dovrei trovare un progetto che mi faccia sentire a mio agio".

Per i tifosi italiani il Bodo non è sconosciuto, visti i recenti confronti contro squadre italiane come Juventus quest'anno ma soprattutto contro la Lazio e la Roma nelle ultime edizioni di Europa League e Conference: "La vittoria del 2022 contro la Roma è stata speciale. Quella sera ha funzionato tutto e abbiamo dimostrato di poter competere con i grandi club. Il campo sintetico può essere un fattore, ma da solo non spiega le prestazioni. Semplicemente, siamo un gruppo che lavora sodo".

Adesso il Bodo è atteso dalla doppia sfida all'Inter. E Berg parla così dei nerazzurri: "Una delle migliori squadre al mondo, per noi sarà una grande sfida. Se giochiamo al nostro livello, possiamo metterli in difficoltà". E chi teme di più dell'Inter, Berg? "Lautaro e Calhanoglu. Sono favoriti, ma tutto può succedere". Tra l'altro alla Norvegia ha segnato, con la Nazionale, un altro interista come Pio Esposito: "Un grande talento". Nell'Inter Under 18 invece c'è un attaccante proprio di Bodo, Jonas Dahlberg Strand: "Lo conosco, è da tenere d'occhio".

Conclusione di intervista per Berg sulle difficoltà della Nazionale italiana: "L'Italia ha qualità e storia ma nel calcio conta la continuità. Hanno le basi per tornare in forma e spero ci riescano. Al Mondiale voglio le più forti".