Terim: "Juve, Yildiz è nato per essere una star. Può affiancare Del Piero, Nedved, Platini e Buffon"

Fatih Terim, ex ct della Turchia ed ex allenatore del Galatasaray, ha parlato nel giorno del match tra la squadra di Istanbul e la Juventus, definendo ai taccuino di Tuttosport questo come il miglior playoff della Champions: "Con Spalletti i bianconeri sono più energici e veloci, flessibili tatticamente, cambiano spesso assetto". In questo senso è fondamentale McKennie, che viene definito "prezioso" dall'Imperatore.

In ogni caso i singoli non mancano alla Vecchia Signora, a cominciare da Yildiz: "È la stella più brillante, lo guardo con gioia, è tra i migliori d'Europa". Terim incensa di complimenti il classe 2005, che ritiene sia nato per essere una star, uno che rappresenta un'icona per il club. Il paragone con Del Piero ormai lo fanno tutti e neanche lui si sottrae: "Può essere l'idolo che dopo di lui soddisfi l'esigenze della società. Deve andare fiero della posizione che gli hanno riservato".

Terim conclude spiegando che, qualora dovesse continuare così, potrebbe raggiungere lo stesso livello di Del Piero, affiancando leggende del calibro di Platini, Zidane, Buffon e Nedved. Infine si sofferma su Spalletti, sottolineando il rapporto che c'è tra lui e il tecnico bianconero: "Ha un posto importante nella mia vita. Quando ci incontriamo scherziamo come due veri amici. Con lui la Juve è molto più pericolosa".