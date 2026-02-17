Stato di forma: solo il Milan in scia dell'Inter! Juventus come Fiorentina e Lecce
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri grazie a questo cammino netto si sono portati +8 sul Milan (che ha una gara in meno, ndr) e a +11 sul Napoli.
Naviga a metà classifica la Juventus dopo la sconfitta nel derby d'Italia: solo sette punti conquistati nelle ultime cinque gare, gli stessi di Como, Lecce, Fiorentina e Parma. Peggio la Lazio, squadra che dopo l'ultima sconfitta maturata all'Olimpico contro l'Atalanta ha abdicato da qualsiasi ambizione di classifica e ha nella Coppa Italia l'unico strumento per andare in Europa nella prossima stagione.
In coda a questa speciale graduatoria ci sono le ultime due della classe, ovvero Hellas Verona e Pisa, ma anche la Cremonese. La squadra di Davide Nicola dopo gli ultimi risultati negativi è ora in piena lotta retrocessione con soli tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Milan 13 punti
Atalanta 11 punti
Napoli 10 punti
Cagliari 9 punti
Sassuolo 9 punti
Roma 8 punti
Como 7 punti
Juventus 7 punti
Lecce 7 punti
Fiorentina 7 punti
Parma 7 punti
Udinese 6 punti
Genoa 5 punti
Lazio 5 punti
Torino 4 punti
Bologna 3 punti
Cremonese 2 punti
Pisa 2 punti
Hellas Verona 2 punti
