Focus TMW Stato di forma: solo il Milan in scia dell'Inter! Juventus come Fiorentina e Lecce

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria l'unica squadra che in questi cinque turni ha solo vinto: si tratta dell'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri grazie a questo cammino netto si sono portati +8 sul Milan (che ha una gara in meno, ndr) e a +11 sul Napoli.

Naviga a metà classifica la Juventus dopo la sconfitta nel derby d'Italia: solo sette punti conquistati nelle ultime cinque gare, gli stessi di Como, Lecce, Fiorentina e Parma. Peggio la Lazio, squadra che dopo l'ultima sconfitta maturata all'Olimpico contro l'Atalanta ha abdicato da qualsiasi ambizione di classifica e ha nella Coppa Italia l'unico strumento per andare in Europa nella prossima stagione.

In coda a questa speciale graduatoria ci sono le ultime due della classe, ovvero Hellas Verona e Pisa, ma anche la Cremonese. La squadra di Davide Nicola dopo gli ultimi risultati negativi è ora in piena lotta retrocessione con soli tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Milan 13 punti

Atalanta 11 punti

Napoli 10 punti

Cagliari 9 punti

Sassuolo 9 punti

Roma 8 punti

Como 7 punti

Juventus 7 punti

Lecce 7 punti

Fiorentina 7 punti

Parma 7 punti

Udinese 6 punti

Genoa 5 punti

Lazio 5 punti

Torino 4 punti

Bologna 3 punti

Cremonese 2 punti

Pisa 2 punti

Hellas Verona 2 punti