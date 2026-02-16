Roma, Gasperini sorride a metà: "Gara avvincente, ma c'è il rammarico per non aver vinto"

Un 2-2 che sa di beffa per la Roma, andata due volte in vantaggio al Maradona contro il Napoli e per altrettante volte ripresa. Al vantaggio di Malen ha risposto nel primo tempo un bel gol dell’ex Leonardo Spinazzola. Poi nella ripresa ancora in gol l’olandese, questa volta riacciuffato da Alisson Santos che fissa il pareggio sul 2-2 finale.

Sorride a metà Gian Piero Gasperini, che nel post partita ha parlato così ai canali ufficiali del club capitolino: “È stata una bella partita, molto avvincente, tra due ottime squadre. Ci rimane il rammarico perché eravamo veramente vicini a vincerla”.

Juventus sorpassata, Napoli resta a 3 punti: bilancio positivo?

“Indubbiamente si, questo è evidente. Per come detto eravamo molto vicini a vincere la partita e c’erano tutte le condizioni per farlo. Comunque grandi complimenti all’ennesima prestazione di valore dei miei ragazzi”.