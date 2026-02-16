Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"

Finale amaro per Wesley nella sfida tra Napoli e Roma. L’esterno brasiliano ha dovuto lasciare il campo a circa quindici minuti dal termine dopo un duro contatto in area con Amir Rrahmani, azione che ha portato anche alla concessione del calcio di rigore.

Con la caviglia sinistra vistosamente fasciata, Wesley è rientrato immediatamente negli spogliatoi del Diego Armando Maradona, assistito da un fisioterapista. L’uscita dal terreno di gioco è stata lenta e difficoltosa, tra soste e smorfie di dolore che ora fanno scattare l’allarme in casa giallorossa.

Ora l’attesa è tutta per gli accertamenti delle prossime ore. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa si è espresso così: “Vediamo domani, ha la caviglia molto gonfia. Guardiamo avanti: siamo una squadra in crescita e speriamo di recuperare qualche giocatore per essere ancora più competitivi”.