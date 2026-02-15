Live TMW Roma, Gasperini: "Occasione persa, potevamo chiuderla. Soulé non stava bene"

Al termine del Derby del Sole contro il Napoli, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.20 – Inizia la conferenza stampa: “C’è più rammarico, ma bisogna dare anche i giusti meriti agli avversari. Nel primo tempo ho avuto la sensazione che non fossimo sempre puliti nelle uscite. Nel secondo, invece, mi sembra che la partita fosse incanalata bene. Abbiamo avuto spazi aperti per chiuderla. Alla fine è un buon risultato per entrambe, ma noi abbiamo perso una grande occasione”.

Sui cambi di Saragoza e Malen:

“Malen è molto esplosivo e pericoloso, è normale che nei finali possa calare. Avevamo bisogno di freschezza e, anche se sono ragazzi giovanissimi, farli entrare è l’unico modo per farli crescere. Spesso le partite si risolvono nel finale con i cambi, come ha fatto il Napoli. Abbiamo fuori Dybala: magari far entrare Saragoza a gara in corso sarebbe stato determinante, ma Soulé non era in ottime condizioni. Saragoza ha ancora bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi”.

Si è decisa a centrocampo?

“Sì, è il nostro modo di giocare, così come quello del Napoli in questa stagione. È un modulo che si è molto diffuso e che conosciamo bene. Malen è un grande terminale offensivo e questo sistema può aiutarlo a segnare più del solito”.

Sull’infortunio di Wesley:

“Vediamo domani, ha la caviglia molto gonfia. Guardiamo avanti: siamo una squadra in crescita e speriamo di recuperare qualche giocatore per essere ancora più competitivi”.

23.27 – Termina la conferenza