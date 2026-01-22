Live TMW Roma, Gasperini: "Prestazione di valore, punti pesanti. Pisilli resta qui"

Al termine di Roma-Stoccarda, Gian Piero Gasperini si presenterà nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

23.00 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.18 - Inizia la conferenza stampa.

Tanti cambi in formazione, ma la prova è stata convincente.

"La prestazione è stata di valore contro una squadra forte, una partita vera con punti in portante. Era ciò che volevo fare, anche per testare questi ragazzi e sono usciti fuori. Potevamo prendere gol, Svilar ci ha salvati in alcune occasini, ma potevamo farne di più. Esco da qui soddisfatto per tante prestazioni positive viste".

Ghilardi ha giocato bene, in cosa è migliorato? Si può considerare il terzo della difesa senza Hermoso?

"Intanto, rispetto a inizio anno, ora è più sicuro. Contano le prestazioni, la crescita si vede in campo: è più sicuro, quindi gioca di più. Lui con queste prestazioni ci dà più sicurezza. Vale anche per Ziolkowski, anche se ogni tanto cala in partita, ma spero che il prossimo anno sia ancora più sicuro. Per loro non è facile essere competitivi a questi livelli, gli serve magari più tempo, ma ci arrivano".

Il gruppo forse si sta allargando. Pisilli possiamo dire che rimane.

"Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po' maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare".

Cosa manca a Soulé per fare il salto di qualità?

"Mi sembra che sia a un livello già abbastanza redditizio. L'anno scorso faceva il quinto, ora l'ho portato più avanti e ha ancora dei margini di cresciti. Lui ha tutte le capacità, già è a un livello molto buono ma si può sempre migliorare".

Dybala è entrato bene. Potrebbe essere l'eccezione al progetto giovani?

"Non mi fate fare le pagelle (ride, ndr). Pensiamo al presente, ora abbiamo questa squadra e Dybala è molto forte: l'importante è che stia bene. Sappiamo che alcuni sono in scadenza, altri in prestito: stiamo cercando di formare dei giocatori, ma nello stesso tempo tocca essere competitivi. Siamo lì in tutte le competizioni, si deve pensare anche al presente. Basta vedere gli avversarsi che sono forti, bisogna essere all'altezza per batterli".

Ferguson?

"Già da qualche partita ha cambiato condizione e mentalità: ora è presente, ha un suo peso. Poi, si può giocare più o meno bene, però adesso è un giocatore più presente e non impalpabile come a inizio stagione. Va detto che è giovane, l'importante è che dia dei segnali".

23.32 - Termina la conferenza stampa.