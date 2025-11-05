Roma, Gasperini sdrammatizza: "Rigori sbagliati? Chiederemo 3 punizioni..."

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida dei giallorossi contro i Rangers, in Europa League.

Come fare per trasformare quella bella mezz'ora contro il Milan in 60-70 minuti?

"La cosa più importante è concretizzarli. Magari qualche minuto in meno, ma con qualche gol in più. Secondo me però comunque un segnale di una squadra che sta bene, che cresce sul profilo del gioco, del calcio, che ha convinzione che mette in mostra in queste partite contro Inter e Milan, anche se abbiamo raccolto poco contro di loro. Ma la strada è giusta".

Chiede più coraggio, visto che Pellegrini parlava dei tiri da fuori?

"A volte è solo una questione di caratteristiche, non di coraggio, visto che la maggior parte dei gol e degli assist vengono fatti dentro l'area. Sono zone che bisogna raggiungere e riempire con più giocatori, rispettando anche le caratteristiche, altrimenti tutti farebbero gli attaccanti".

Nel fare il nuovo attacco valuterete la questione infortuni per Dybala, Ferguson e Bailey?

"Questo non è il momento. Abbiamo una partita importante per l'Europa League. Le partite perse in casa ci mettono nelle condizioni di dover fare punti. Mancando 3 giocatori nel reparto sei in emergenza, ma dobbiamo fare una partita importante in un ambiente difficile e contro una squadra che corre. Poi c'è l'Udinese per chiudere questa serie prima della sosta".

Avete avuto difficoltà in più in Europa League?

"Siamo partiti bene a Nizza, ma poi abbiamo compromesso con le partite successive, anche con i rigori sbagliati, che hanno pesato. Il loro portiere ne para tanti? Cambieremo il rigore con 3 punizioni, forse sarebbe meglio (ride, n.d.r.). Sono stati segnali un po' sfortunati. Questo ci costringe a dover recuperare le partite. C'è tempo, i punti sono necessari".