Il ricordo di Gasperini per Galeone dopo Milan-Roma: "A Pescara era il più amato"

Nel post-partita della sconfitta patita dalla sua Roma sul campo del Milan, i pensieri e le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si sono rivolti anche a Giovanni Galeone, scomparso nelle scorse ore a 84 anni e mentore calcistico sia per lui che per Allegri, entrambi calciatori del suo Pescara dei miracoli.

Parlando nella conferenza stampa post Milan-Roma 1-0, Gasperini ci ha tenuto a parlare anche di Galeone. E lo ha ricordato così: "Ho avuto la fortuna di vivere il miglior periodo del Pescara: una squadra molto giovane, che ha giocato in B da ripescata e l'ha vinto, portando tutta una regione dietro. Lui era la persona più amata a Pescara e in Abruzzo. In Serie A ci siamo salvati, contro squadroni come l'Inter del Trap, il Milan degli olandesi, il Napoli di Maradona. Lui era una persona particolare, con grande entusiasmo".

