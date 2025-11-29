Roma, i convocati di Gasperini per il big match contro il Napoli: ci sono Kone ed El Aynaoui

Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma in vista della sfida di domani contro il Napoli, valida per il 13° turno di Serie A. Di seguito tutti i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso nel big match d'alta classifica in programma all'Olimpico:

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala.

Come arriva la Roma

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida contro il Napoli con una formazione ormai collaudata, confermando il consueto 3-4-2-1. Davanti a Svilar agirà la difesa composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso, con quest’ultimo pronto a tornare dal primo minuto dopo il sovraccarico muscolare. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Wesley a sinistra, mentre in mezzo Cristante sarà il perno davanti alla difesa, affiancato da Koné, che pare aver recuperato in tempo dal trauma distorsivo alla caviglia destra. Sulla trequarti Pellegrini e Soulé avranno il compito di supportare l’unica punta Ferguson, soluzione obbligata vista l’assenza di Dovbyk per la lesione al retto femorale. L’irlandese, però, è in ballottaggio con Paulo Dybala, il cui impiego da falso nove è un altro possibile asso nella manica di Gian Piero Gasperini. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Napoli

Prosegue l’emergenza di Antonio Conte, che in mediana deve fare i conti con la notizia di un nuovo peggioramento per Gilmour, che molto probabilmente dovrà operarsi. Lo scozzese si aggiunge alle assenze in mediana di Anguissa e De Bruyne, reparto dunque in piena emergenza per la sfida con la Roma in programma domenica sera. Antonio Conte confermerà il 3-4-3 visto contro Atalanta e Qarabag e non avrà molte opzioni a disposizione: Gutierrez è out, Spinazzola torna tra i convocati ma sarà in panchina, Meret infortunato. Dunque, pochi ballottaggi con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra con Lobotka e McTominay a fare gli interni di centrocampo. In avanti i dubbi maggiori: Politano scalpita per tornare e potrebbe dirottare David Neres a sinistra con Hojlund centrale, ma occhio all’ipoteso falso nuove col brasiliano a prendere il posto di Hojlund e Lang in campo a sinistra. (da Napoli, Arturo Minervini)