Roma, Massara chiude su Zirkzee: "Malen e Vaz profili importanti per noi"

Prima della sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Frederic Massara ai microfoni di DAZN: "Ci concentriamo sui due nuovi acquisti arrivati, Malen e Vaz sono giocatori internazionali, uno più esperto e un giovane di grandi prospettive. Il reparto difensivo ha dato risposte eccellenti e i giovani stanno crescendo, sotto questo aspetto ci sentiamo sicuri. Se però ci saranno delle occasioni da cogliere, ci faremo trovare pronti su tutti i reparti. La proprietà ci è vicina, noi abbiamo il sostegno sempre e comunque, a prescindere dalla presenza fisica a Trigoria. Sono sicuro che potranno aiutarci a fare delle cose importanti".