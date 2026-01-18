Roma, Massara chiude su Zirkzee: "Malen e Vaz profili importanti per noi"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Frederic Massara ai microfoni di DAZN: "Ci concentriamo sui due nuovi acquisti arrivati, Malen e Vaz sono giocatori internazionali, uno più esperto e un giovane di grandi prospettive. Il reparto difensivo ha dato risposte eccellenti e i giovani stanno crescendo, sotto questo aspetto ci sentiamo sicuri. Se però ci saranno delle occasioni da cogliere, ci faremo trovare pronti su tutti i reparti. La proprietà ci è vicina, noi abbiamo il sostegno sempre e comunque, a prescindere dalla presenza fisica a Trigoria. Sono sicuro che potranno aiutarci a fare delle cose importanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
2 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile