Ufficiale Renato Portaluppi trova una panchina. Per la 3ª volta allenerà il Vasco da Gama

Renato Portaluppi è il nuovo allenatore del Vasco da Gama. Noto in Italia per la parentesi sfortunata da calciatore con la maglia della Roma (stagione 1988/89), Renato è un apprezzato allenatore in Brasile e ha firmato un contratto col club carioca fino alla fine del 2026. Si tratta della sua terza parentesi al Vasco, dopo quelle dal 2005 al 2007 e nel 2008.