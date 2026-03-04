Ufficiale
Renato Portaluppi trova una panchina. Per la 3ª volta allenerà il Vasco da Gama
TUTTO mercato WEB
Renato Portaluppi è il nuovo allenatore del Vasco da Gama. Noto in Italia per la parentesi sfortunata da calciatore con la maglia della Roma (stagione 1988/89), Renato è un apprezzato allenatore in Brasile e ha firmato un contratto col club carioca fino alla fine del 2026. Si tratta della sua terza parentesi al Vasco, dopo quelle dal 2005 al 2007 e nel 2008.
