Roma, Massara e il mercato: "Valutiamo occasioni per migliorare, priorità all'attacco"

Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro lo Stoccarda.

7 cambi rispetto alla vittoria di Torino.

"Abbiamo molte partite importanti, bisogna attingere da tutte le risorse della rosa e siamo fiduciosi".

A che punto siete sulle priorità del mercato sulla fascia sinistra?

"Stiamo valutando su altre opportunità per migliorare la rosa, dando priorità dalla zona offensiva. In caso di occasioni, la società si farà trovare pronta".

Angelino?

"E' stato a lungo fuori, adesso sta decisamente meglio. E' in gruppo e siamo fiduciosi che possa migliorare il prima possibile".

Pisilli e gli altri giovani?

"Contiamo molto su tutti i ragazzi giovani, per quanto riguarda Pisilli ha già 50 presenze e sarà importante per il proseguo della stagione".