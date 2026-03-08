Roma, Massara sul quarto posto: "Champions sposta equilibri di qualsiasi club"

Ai microfoni di DAZN, Frederc Massara ha commentato il match in programma tra Genoa e Roma: "Le partite in sequenza sono difficili. Qui il campo è sempre difficile da affrontare e mette tutte le squadre in difficoltà con agonismo e qualità: dobbiamo giocare bene per poter portare punti a casa. Dybala? Non mi aspetto di valutare il problema dal punto di vista medico, è stato sempre messo al centro il giocatore e la sua salute.

Non è questo evento che sposta gli equilibri del suo futuro. Venturino ha avuto un impatto positivo ed è entrato sempre con vivacità, contiamo tanto sul suo apporto. La qualificazione in Champions invece sposta gli equilibri di qualsiasi club del mondo, impatta anche da noi ma la Roma non rinuncerà mai ad essere competitiva".