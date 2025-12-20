Roma, Massara: "Zirzkee e Raspadori? Se ci saranno opportunità le coglieremo"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro la Juventus: "Vincere darebbe consapevolezza a un percorso che è iniziato molto bene. Negli scontri diretti finora non siamo riusciti a portare a casa risultati importanti, nonostante prestazioni di alto livello, cercheremo di farlo stasera".

Giocherete senza centravanti, a gennaio potrebbero arrivare Zirkzee e Raspadori?

"Questa mi sembra più che altro una scelta tattica del mister, perché abbiamo Ferguson con quelle caratteristiche. Se ci saranno delle opportunità sul mercato cercheremo di coglierle".

Gasperini ti pressa come fa con i giocatori?

"Di più, però io sono sgusciante e cerco di eludere questa pressione".

La Roma è la squadra con più punti nell'anno solare...

"Questo ci rende molto orgogliosi e avvalora le potenzialità di questo organico, siamo riusciti a conservare la struttura della squadra che ha fatto così bene nella seconda parte della scorsa stagione con due allenatori che hanno stili di gioco diversi. Siamo contenti di questi ragazzi".