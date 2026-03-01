Live TMW Roma, Ndicka: "Il gol di Gatti? Lo devo rivedere. A Genova con rabbia"

Al termine di Roma-Juventus, è il giallorosso Ndicka a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.22 - Inizia la conferenza stampa.

Contro le big si alzano i gol subiti...

"Per me, abbiamo fatto bene in attacco. Tre oggi, due al Napoli... Possiamo fare meglio in difesa, ci lavoreremo".

Questa Roma merita la Champions?

"Non lo so, la meriterà il quarto in classifica a fine campionato. Stiamo facendo una bella corsa, così come la Juve: ora siamo avanti, vediamo".

Miglior gara della Roma in stagione? Segni con più facilità, come mai?

"Abbiamo lavorato su questo aspetto in allenamento, oggi posso fare anche gol e sono contento".

Sul morale?

"Non abbassiamo la testa, andiamo a Genova arrabbiati".

Ci spieghi il gol di Gatti?

"Non ho visto ancora l'azione. Ovviamente, in quei momenti fa male... Ci lavoreremo".

23.26 - Termina la conferenza.