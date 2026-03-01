Roma, Ndicka: "Siamo delusi, volevamo vincere. Adesso tutti gli occhi sul Genoa"

Il difensore della Roma Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio casalingo per 3-3 contro la Juventus nel match valido per la 27^ giornata di Serie A.

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Siamo tutti un po' delusi, ma il calcio è così. Dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto una bella partita e guardiamo adesso il Genoa. Peccato, abbiamo perso due punti".

Stasera più delusione o consapevolezza di mantenere questa posizione in classifica?

"Volevamo vincere, ma nel calcio non si può controllare tutto. Abbiamo preso un punto, hanno fatto 3 gol su calci piazzati e bravi loro. Adesso tutti gli occhi sul Genoa".

2 gol alle tue spalle: fanno male?

"Ovviamente fanno male, per me e tutta la squadra. Restiamo positivi, guardiamo avanti e non buttiamo via tutto. Dopo la partita siamo tutti un po' delusi, ma lavoriamo su queste cose qua".