Roma, nome nuovo per gennaio. A centrocampo idea Soumaré dal Leicester

Nome nuovo per il mercato della Roma, secondo quanto riferito da portali inglesi, infatti, nel mirino dei giallorossi sarebbe entrato Boubakary Soumaré (26 anni), centrocampista di nazionalità francese ma che gioca in Inghilterra, con il Leicester appena retrocesso in Championship.

Il classe 1999 viene valutato all'incirca 10 milioni di sterline da parte delle Foxes, ma la Roma non è da sola sulle sue tracce, perché vengono segnalate come squadre interessate anche il Siviglia, in Spagna, e i francesi del Monaco.

Chi è Soumaré, il profilo del centrocampista. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, Soumaré è esploso al Lille, con cui ha collezionato oltre 100 presenze prima di trasferirsi in Premier League nel 2021. Con la maglia del Leicester ha mostrato qualità importanti in interdizione e gestione del pallone, ma nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare. Per questo motivo il club inglese sarebbe disposto a cederlo già a gennaio, così da monetizzare prima della scadenza del contratto fissata per giugno 2026.