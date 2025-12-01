Joan Gonzalez: "Il Lecce mi ha salvato la vita. Il ritiro l'ho accettato progressivamente"

Joan Gonzalez ha lasciato il calcio a 22 anni a causa di irregolarità nel battito cardiaco. L'ex calciatore ne ha parlato a Cronache di Spogliatoio: "Il Lecce mi ha salvato la vita. È durissima. All'inizio pensi solo: 'Quanto tempo dovrò stare fermo?'. Non immagini mai di dover smettere. Durante le visite mediche nel 2024, però, il dottore dei salentini ha trovato una morfologia diversa del battito e ha voluto approfondire".

Gonzalez si racconta, toccando pure argomenti sicuramente non facili da affrontare: "È stato un percorso di esami talmente lungo che il periodo dell'accettazione è arrivato progressivamente, ho avuto tempo per assimilare ciò che stava succedendo. E questo ha reso la notizia meno traumatica".

Infine svela di dedicarsi di più ad altre cose adesso: "Stavo già studiando mentre giocavo, ma ora mi sto concentrando di più. Prima facevo mezzo anno accademico in un anno, ora sto cercando di farne uno e mezzo. Voglio prepararmi bene per questa nuova vita".