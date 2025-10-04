Roma, Pruzzo assolve Dovbyk e Soulé: "I 3 rigori? Cose paradossali che accadono"

L'ex attaccante Roberto Pruzzo, doppio ex della sfida prevista domani sera fra Fiorentina e Roma, ha rilasciato una intervista a Romanews.eu nel corso della quale ha parlato anche del match del Franchi.

Queste le sue parole: "Mi aspetto una gara un po’ bloccata, almeno all’inizio, poi da una parte e dall’altra ci sono gli uomini che possono accenderla. La Fiorentina in questo momento è più fragile, questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio potrebbe farselo bastare".

Pruzzo ha poi commentato il tema che fa più discutere in questo momento nella Capitale, ovvero i tre rigori sbagliati dalla nella sfida contro il Lille: "Nel calcio può succedere di tutto, anche cose così paradossali. Credo sia più importante riflettere sui contenuti di Roma-Lille. Io parlerei di responsabilità individuali, non è sempre questione di gioco. Alle volte manca la qualità della giocata, allora tutto si complica e in certe serate non si riesce a riprendere la partita. Bisogna poi dire che la Roma in due occasioni su due, Torino e Lille, una volta andata in svantaggio non l’ha ripresa".

Poi sul complicato inizio di stagione della Fiorentina, aggiunge: "Se me lo aspettavo? No, mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendi uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il definitivo salto di qualità".