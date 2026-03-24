Roma, rientro vicino per Soulè. Circa un mese di stop per Koné

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sui tempi di recupero di Matias Soulé e di Manu Koné, il primo alle prese con una fastidiosa pubalgia mentre il secondo ha rimedia una lesione del bicipite femorale della gamba destra. L’argentino è ormai vicino al rientro: dopo circa un mese di stop, l’obiettivo è tornare a disposizione già per la sfida contro l’Inter, al rientro dopo la sosta (fischio di inizio il 5 aprile alle 20:45.

Diverso il percorso di Koné, che lavora per essere pronto il 25 aprile, con una possibile coincidenza simbolica: il ritorno contro il Bologna. Contro i felsinei, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League persi dalla Roma per 3-4 dopo i tempi supplementari, il francese è uscito per infortunio al minuto 19'. Il numero 17, mandato in campo non al meglio è ha lasciato il terreno di gioco contrariato e la sua situazione, sembra aver creato l'ultima frattura tra Gasperini e lo staff medico.